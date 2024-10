Proteste von Studenten in Pakistan

Islamabad. In Pakistan haben Berichte über die Vergewaltigung einer Studentin schwere Proteste an mehreren Universitäten im Land ausgelöst. In der Millionenstadt Rawalpindi wurden 250 Demonstranten festgenommen, wie die dortige Polizei auf der Onlineplattform X angab. Ausgelöst wurden die Proteste durch Berichte in sozialen Netzwerken. Demnach wurde auf dem Gelände einer Universität in Lahore eine Studentin von einem Securitymann vergewaltigt. Die Ministerpräsidentin der Provinz Punjab, Maryam Nawaz, wies dies im lokalen Fernsehsender Geonews jedoch als Falschmeldung zurück. (dpa/jW)