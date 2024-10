Flugtaxis: Keine staatliche Unterstützung

München. Der Elektroflugzeugpionier Lilium soll keine staatliche Unterstützung bekommen. Denn eine Kreditbürgschaft über 50 Millionen Euro vom Bund scheitert in der Ampelkoalition am Widerstand der Grünen, meldete dpa am Donnerstag. Die in Aussicht gestellte Finanzspritze des bayerischen Kabinetts, eine Kreditbürgschaft über 50 Millionen Euro zu gewähren, wenn sich der Bund in gleicher Weise beteiligt, ist damit hinfällig. Ministerpräsident Markus Söder (CSU) postulierte: Die »grüne Deindustrialisierung Deutschlands« gehe weiter. Das Startup-Unternehmen hat ein vollelektrisches, senkrecht startendes und landendes Flugtaxi entwickelt. (dpa/jW)