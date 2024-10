Tarifabschluss in der Süßwarenindustrie

Bonn. Der Bundesverband der Deutschen Süßwarenindustrie e. V. (BDSI) und die Gewerkschaft Nahrung, Genuss, Gaststätten (NGG) haben in der dritten Verhandlungsrunde einen Tarifabschluss für die Beschäftigten in der Süßwarenindustrie im Tarifgebiet Bayern erzielt, meldet der BDSI in einer Pressemitteilung am Mittwoch. Es ist bundesweit der erste Abschluss in der laufenden Tarifrunde. Die Tarifeinigung hat eine Laufzeit von 22 Monaten. Die Tarifentgelte sollen sich um insgesamt 7,5 Prozent in zwei Stufen erhöhen. Ab dem 1. Oktober sollen sie um fünf Prozent (mindestens 145 Euro) und ab September 2025 um weitere 2,5 Prozent steigen. Auch die Azubivergütung werde um 100 Euro und um weitere 50 Euro ab September 2025 angehoben, so der BDSI. (jW)