Gesamtmetall: viele Elektrojobs fallen weg

Berlin. In der deutschen Metall- und Elektroindustrie könnten nach Unternehmerangaben in den nächsten Jahren Zehntausende Arbeitsplätze wegfallen, sagte Gesamtmetall-Präsident Stefan Wolf den Zeitungen der Funke-Mediengruppe am Mittwoch: »Ich erwarte, dass wir in der Metall- und Elektroindustrie in den nächsten fünf Jahren 250.000 bis 300.000 Arbeitsplätze verlieren könnten.« Aktuell sind in der größten deutschen Industriebranche nach Angaben des Verbands rund vier Millionen Menschen beschäftigt. Weil aber in den nächsten Jahren die geburtenstarken Jahrgänge in Rente gingen, so Wolf, könnten die Unternehmen den Stellenabbau »möglichst sozialverträglich« gestalten. Gleichzeitig gebe es einen Mangel an Beschäftigten: »Insofern werden wir trotz abgebauter Arbeitsplätze mehr arbeiten müssen.« Wolf verlangte mehr Flexibilität bei den Arbeitszeiten. (dpa/jW)