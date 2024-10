Nigeria: Zahlreiche Tote nach Explosion

Lagos. Durch die Explosion eines Tanklasters in Nigeria sind am Mittwoch Behördenangaben zufolge mindestens 94 Menschen getötet worden. Etwa 50 weitere Personen seien verletzt worden, darunter auch Frauen und Kinder, sagte Polizeisprecher Lawan Shi’isu Adam gegenüber dpa. Demnach hätten Anwohner in großer Zahl versucht, aus dem verunglückten Fahrzeug auslaufendes Benzin abzuschöpfen. Doch der Lkw sei kurz darauf explodiert. (dpa/jW)