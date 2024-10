Haiti: Weitere Polizisten zur Verstärkung

Port-au-Prince. Nach seiner Rückkehr von einer Reise nach Kenia und in die Vereinigten Arabischen Emirate am Dienstag (Ortszeit) hat Haitis Premierminister Garry Conille laut dem TV-Sender Africa News vor der Presse die Maßnahmen erläutert, die er mit den Regierungen dieser beiden Länder vereinbart habe. Demnach habe er die Emirate um Waffenhilfe gebeten, und Kenia habe zugesagt, weitere 600 Polizisten zu entsenden, um die Sicherheitslage in Haiti zu verbessern. Sie sollen das kenianische Kontingent verstärken, das sich bereits seit Juni in der Karibikrepublik befindet und aus 400 Einsatzkräften besteht. (jW)