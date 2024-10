Pjöngjang: Mehr als eine Million Freiwillige

Pjöngjang. In der Demokratischen Volksrepublik Korea (DVRK) ist am Montag und Dienstag mehr als eine Million Menschen in die Armee eingetreten, nachdem in der vergangenen Woche angeblich südkoreanische Drohnen regierungsfeindliche Flugblätter über der Hauptstadt Pjöngjang abgeworfen hatten. Das berichtete die staatliche Agentur KCNA am Mittwoch. Am Dienstag hatte Pjöngjang Straßen und Bahnverbindungen zwischen den beiden koreanischen Staaten gesprengt und das Militär in Alarmbereitschaft versetzt. Die DVRK warnte, dass sie weitere südkoreanische Drohnenflüge als Kriegserklärung betrachten werde. (AFP/jW)