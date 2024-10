Frankreich schließt Israel von Militärmesse aus

Paris. Frankreich hat israelischen Firmen die Teilnahme an der Anfang November bevorstehenden Marinemesse Euronaval untersagt, sagten zwei »mit der Angelegenheit vertraute Quellen« am Mittwoch. Paris hatte bereits zu Jahresbeginn Unternehmen des Nahoststaats verwehrt, an einer Militärmesse teilzunehmen. Als Grund sei angegeben worden, dass eine Teilnahme ein Affront gegenüber Präsident Emmanuel Macron wäre, der von Israel verlangt habe, »die Operationen in Gaza einzustellen«. (Reuters/jW)