Athen. Bei einem Bootsunglück nordöstlich der griechischen Insel Kos sind vier Asylsuchende ums Leben gekommen. Es handele sich um zwei Frauen und zwei Kinder, berichtete der Nachrichtensender ERT News am Mittwoch unter Berufung auf die Küstenwache. 27 Menschen konnten demnach gerettet werden. Südlich der Insel Kreta konnten am Mittwoch morgen 98 Geflüchtete in Sicherheit gebracht werden. (dpa/jW)