Irakische Miliz in Alarmbereitschaft

Bagdad. Eine irakische Miliz hat am Mittwoch die höchste Alarmstufe ausgerufen und betont, dass US-amerikanische Basen und Kriegsschiffe in der Region »von diesem Moment an ins Visier genommen werden«. Falls Israel den Irak angreife oder dessen Luftraum für eine Attacke gegen den Iran nutze, werde der »Islamische Widerstand im Irak« nicht allein gegen Israel, sondern auch die »gesamte US-Präsenz« vorgehen. (Xinhua/jW)