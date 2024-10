Iran will »entschieden« antworten

Teheran. Der iranische Außenminister Abbas Araghtschi hat mit einer »entschiedenen« Antwort gedroht, falls Israel den Iran erneut angreife. »Der Iran tut zwar alles, um den Frieden zu wahren, ist aber auch bereit, entschieden auf Abenteuer« Israels zu antworten, sagte er in einem Telefonat mit UN-Generalsekretär António Guterres, wie das Teheraner Außenministerium am Mittwoch mitteilte. Araghtschi habe die UNO aufgefordert, sich dafür einzusetzen, »die Verbrechen und Aggressionen des israelischen Regimes zu stoppen und humanitäre Hilfe in den Libanon und den Gazastreifen zu schicken«. (AFP/jW)