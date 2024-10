US-Wahl: Großer Andrang in Georgia

Atlanta. In den USA hat am Dienstag (Ortszeit) im umkämpften US-Bundesstaat Georgia die vorzeitige Stimmabgabe für die Präsidentschaftswahl begonnen. Dabei wurde eine Rekordbeteiligung verzeichnet. Mehr als 300.000 Wähler hätten bereits am ersten Tag ihre Stimme abgegeben, teilte der stellvertretende Wahlleiter Gabriel Sterling auf X mit. Der Hauptwahltag der Abstimmung, bei der nebst »Minor Candidates« Vizepräsidentin Kamala Harris von den Demokraten und Donald Trump von den Republikanern antreten, ist landesweit der 5. November. Viele Bürger nutzen jedoch die Möglichkeit zur vorzeitigen Stimmabgabe oder Briefwahl, um Andrang zu vermeiden. (Reuters/jW)