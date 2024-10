SCO-Gipfel für »neuen Wirtschaftsdialog«

Islamabad. Das 23. Gipfeltreffen der Shanghaier Organisation für Zusammenarbeit (SCO) ist am Mittwoch mit der Veröffentlichung einer gemeinsamen Abschlusserklärung zu Ende gegangen. Laut Medienberichten wurde bei dem zweitägigen Treffen in Pakistans Hauptstadt die Aufnahme eines »neuen Wirtschaftsdialogs« beschlossen. Auch seien acht Abkommen unterzeichnet worden, die sich auf Themen wie den Haushalt des Bündnisses, die Arbeit seines Sekretariats und die »regionale Terrorismusbekämpfung« konzentrieren. Die SCO-Mitgliedstaaten bekräftigen in der Erklärung ihr Bekenntnis zu Gleichheit und Nichteinmischung sowie den Willen, Streit durch Dialog zu schlichten. Zudem solle der kulturelle Austausch ausgebaut werden. Die SCO wurde 2001 gegründet und gilt als weltweit größte Regionalorganisation. Ihr gehören unter anderem China, Indien und Russland an. (jW)