Denkmal für Ehepaar Poelchau

Berlin. Mit einem Wandgemälde in Berlin-Charlottenburg soll an die Taten des Ehepaars Dorothee und Harald Poelchau während des deutschen Faschismus erinnert werden. Ein Berliner Künstlerkollektiv hat auf einer Hausfassade ein Mural für das Ehepaar gestaltet, das am Dienstag eingeweiht wurde, wie es in einer Mitteilung der Gedenkstätte Stille Helden heißt. Poelchau, ein Gefängnispfarrer, begleitete bis 1945 Hunderte Menschen zu ihrer Hinrichtung. Gemeinsam mit ihrem Mann und weiteren Unterstützern half Dorothee Poelchau untergetauchten Jüdinnen und Juden sowie politischen Häftlingen. (jW)