China: Konjunktur mit 774 Milliarden gefördert

Beijing. Chinesischen Medienberichten vom Dienstag zufolge will Beijing spezielle Staatsanleihen herausgeben, um benötige Konjunkturhilfen zu finanzieren. Schulden in Höhe von umgerechnet 774 Milliarden Euro sollen so über einen Zeitraum von drei Jahren zusätzlich aufgenommen werden. Den Berichten ging eine Ankündigung des Finanzministers Lan Foan vom Wochenende voraus, wonach Beijing die Verschuldung »deutlich erhöhen« werde. Das neue Konjunkturpaket soll geringe Einkommen entlasten, den Immobilienmarkt stabilisieren, außerdem das staatliche Bankenkapital aufstocken. Zudem soll den Regionalregierungen unter die Arme gegriffen ­werden. (Reuters/jW)