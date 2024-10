Wasserversorgung in Europa in Gefahr

Kopenhagen. Laut der Europäischen Umweltagentur (EUA) sind Europas Wasservorräte in beunruhigendem Zustand. »Unsere Gewässer stehen vor einer beispiellosen Reihe von Herausforderungen, die die Wassersicherheit Europas bedrohen«, so die EUA-Chefin Leena Ylä-Mononen am Dienstag. Nur bei rund einem Drittel der Oberflächengewässer könne man den ökologischen Zustand als »gut« oder besser bewerten. »Wir müssen unsere Anstrengungen verdoppeln, um die Gesundheit unserer wertvollen Flüsse, Seen, Küstengewässer und anderer Gewässer wiederherzustellen«, forderte Ylä-­Mononen. (AFP/jW)