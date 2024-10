Ukraine: Eine Million Drohnen produziert

Kiew. Die ukrainische Rüstungsindustrie hat offiziellen Angaben zufolge bereits eine Million Drohnen in verschiedenen Ausführungen für die Streitkräfte gebaut und ausgeliefert. »Und das ist nur das, was der Staat tut«, sagte Präsident Wolodimir Selenskij in seiner abendlichen Videoansprache am Montag. Neben den staatlich finanzierten Aufträgen steuern auch der Privatsektor und ausländische Verbündete Drohnen für den Krieg gegen Russland bei. Rüstungsminister Olexander Kamischin hatte Selenskij zuvor über den aktuellen Stand der Drohnenproduktion unterrichtet. (dpa/jW)