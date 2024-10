Koalitionsstreit um Steuerentlastungspläne

Berlin. Die im Sommer von der Ampelkoalition beschlossenen Steuerentlastungen werden vom Koalitionspartner Bündnis 90/Die Grünen blockiert, so berichtete Bild am Dienstag. Aus Sicht der Grünen würden »Besserverdiener« durch die geplante Grundfreibetragsanhebung auf 12.096 Euro zu stark entlastet. Auch die geplante Verschiebung des Einkommenssteuertarifs um 2,6 Prozent – höhere Steuersätze würden so erst mit höheren Einkommen fällig – falle zu stark aus, hieß es. Wie Stimmen aus der Koalition berichteten, will Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) deswegen höhere Bemessungsgrenzen für die Sozialversicherung nicht unterstützen. Diese Erhöhung wiederum würde Besserverdienende belasten. (AFP/jW)