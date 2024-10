Pflege: Viele Kräfte aus dem Ausland

Berlin. Ohne den Zuzug von Pflegekräften aus dem Ausland wäre der Personalmangel in der Pflegebranche in Deutschland noch eklatanter, als er sowieso schon ist. Zu diesem Urteil kommt eine am Dienstag vorgestellte Studie des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB): »Seit 2022 wird das Beschäftigungswachstum in der Pflege ausschließlich von ausländischen Beschäftigten getragen, die Zahl deutscher Pflegekräfte ist hingegen rückläufig«, heißt es in dem Forschungsbericht. Im Juni 2023 kam bereits jede sechste Pflegekraft aus dem Ausland. (AFP/jW)