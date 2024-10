Erneut Geldstrafe für Klimaaktivistin

Berlin. Eine Klimaaktivistin der Gruppe Letzte Generation ist nach Protestaktionen in Berlin erneut verurteilt worden. Das Amtsgericht Tiergarten verhängte am Dienstag 4.200 Euro Geldstrafe gegen Lilli Gomez. Die 24jährige wurde wegen Nötigung, Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte und Sachbeschädigung schuldig gesprochen. Die Aktionen seien keine kurzen Störungen gewesen und hätten nichts für den Klimaschutz bewegt, so die Vorsitzende Richterin in ihrer Urteilsbegründung. Im aktuellen Prozess ging es um eine Straßenblockade der Gruppe im November 2023 im Stadtteil Treptow. »Ich mache Protest, weil unsere Zukunft auf dem Spiel steht«, erklärte die Angeklagte. (dpa/jW)