IWF: Weltweit 100 Billionen US-Dollar Staatsschulden

Washington. Die weltweite Staatsverschuldung könnte in diesem Jahr erstmals die Marke von 100 Billionen US-Dollar übertreffen, wie aus einem am Dienstag veröffentlichten Bericht des Internationalen Währungsfonds (IWF) hervorgeht. Gemessen an der Wirtschaftsleistung wird die Schuldenquote Ende 2024 voraussichtlich bei 93 Prozent liegen. Bis 2030 dürfte sie sich dann 100 Prozent annähern. Während der Covid-19-Pandemie war der Wert auf den bisherigen Rekordstand von 99 Prozent gesprungen. Zum Vergleich: 2019 waren es 90 Prozent. (Reuters/jW)