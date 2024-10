ZF baut in Saarbrücken 1.800 Stellen ab

Saarbrücken. Am Saarbrücker Standort des Autozulieferers ZF sollen bis Ende 2025 1.800 Arbeitsplätze wegfallen. Darüber seien die Führungskräfte des Standorts informiert worden, sagte eine Sprecherin in Saarbrücken. Am Mittwoch sei eine Informationsveranstaltung des Betriebsrates geplant. Ende Juli hatte der Konzern umfangreiche Stellenstreichungen an deutschen Standorten angekündigt. In dem Werk in Saarbrücken werden Automatikgetriebe produziert; beschäftigt sind dort derzeit etwa 10.000 Menschen. Sollte sich die Auftragslage weiter nicht bessern, könnten in Saarbrücken bis Ende 2028 laut ZF-Angaben bis zu 4.500 Arbeitsplätze wegfallen. (dpa/jW)