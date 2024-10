EU und Albanien verhandeln Beitritt

Luxemburg. Mehr als zwei Jahre nach dem offiziellen Beginn der Gespräche über einen EU-Beitritt Albaniens haben die inhaltlichen Verhandlungen begonnen. Vertreter Brüssels und Tiranas kamen am Dienstag in Luxemburg zusammen, um die ersten Verhandlungskapitel zu eröffnen, in denen es unter anderem um die Rechtsstaatlichkeit in dem Balkanland geht. »Wir werden Albanien bis 2030 für die EU vorbereiten«, versprach der albanische Regierungschef Edi Rama. »Der Westbalkan wird für eine stärkere Europäische Union gebraucht, genauso wie der Westbalkan den Beitritt zur EU braucht«, betonte Rama. (AFP/jW)