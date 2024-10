Mit 24.000 Schrauben hat ein britischer Künstler die legendären Beatles abgebildet. Darren Timby aus dem nordostenglischen Sunderland arbeitete rund 120 Stunden an dem Werk, das George Harrison, Paul McCartney, Ringo Starr und John Lennon und hinter Mikrofonen, Trommelstöcken und einem Gitarrenhals zeigt. Seine Schraubenkunst sei eine Hommage an die Industriestadt Sunderland, sagte Timby der britischen Nachrichtenagentur PA. »Schiffsbau und Kohlebergbau sind Teil unserer Geschichte, und die Schraubenkunst ist eine Art Anspielung auf meine Heimat.« Timby verwendet eine Mischung aus Zink-, goldfarbenen und schwarzen Schrauben auf einer weißen Leinwand. Er arbeite mit vier Farbtönen. So erzeuge er die nötige Tiefe, damit die Betrachter die Motive erkennen können. Insgesamt ist das Werk ungefähr 1,80 Meter breit und 90 Zentimeter hoch. (dpa/jW)