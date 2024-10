Chinesischer Autobauer will in EU produzieren

Paris. Der Autohersteller GAC, einer der größten der Volksrepublik China, führt auf dem Pariser Autosalon nicht nur sein für den europäischen Markt konzipiertes Elektro-SUV vor, sondern »prüft« dort auch den Bau von Elektroautos in der EU. Auf diesem Weg könne das Unternehmen die EU-Zölle für chinesische Importautos umgehen, so der Generaldirektor des internationalen Geschäfts bei GAC, Wei Heigang, im Vorfeld der Automesse am Sonntag. (Reuters/jW)