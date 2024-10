Singapur blockiert Allianz-Begehren

Singapur. Die Übernahme der Income Insurance durch die Allianz scheint am Widerstand der Regierung in Singapur zu scheitern. »Die Regierung hat die Transaktion geprüft und entschieden, dass diese in der gegenwärtigen Form nicht im öffentlichen Interesse wäre«, erklärte Kultur- und Jugendminister Edwin Tong am Montag im Parlament. Der Münchner Versicherungskonzern hatte im Sommer ein umgerechnet 1,5 Milliarden Euro umfassendes Übernahmeangebot gemacht. (Reuters/jW)