Panzerhersteller stehen vor Joint Venture

Mailand. Im militärisch-industriellen Komplex kündigt sich eine neue Kooperation an. Das im Sommer angekündigte Joint Venture zwischen dem italienischen Rüstungskonzern Leonardo und der Düsseldorfer Waffenschmiede Rheinmetall zum Bau von Panzern soll am Dienstag »endgültig aus der Taufe gehoben« werden, verkündete Leonardo-Chef Roberto Cingolani am Montag auf einer Messe in Mailand. Auf der Basis der Rheinmetall-Entwicklungen Kampfpanzer »Panther« und Schützenpanzer »Lynx« sollen neue Systeme entstehen, die laut Cingolani »mit eigenen Techniken« von Leonardo ergänzt werden. (Reuters/jW)