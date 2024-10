Tesla-Gegner in Grünheide blockieren Bauschneise

Grünheide. Die Aktivisten am Tesla-Werk in Brandenburg haben eine kürzlich angelegte Straße für Vorarbeiten der Deutschen Bahn blockiert. »In der Nacht von Sonntag auf Montag wurde in der gerodeten Schneise bei der Tesla-Fabrik ein Baumstamm aufgestellt und mit Seilen abgespannt«, erklärte eine Sprecherin der Initiative »Tesla stoppen«. Damit könnten keine weiteren Bauarbeiten stattfinden. Die Tesla-Gegner lehnen eine Erweiterung der Fabrik des E-Autoherstellers ab. Die Polizei hatte neben der Blockade die Zerstörung mehrerer Bauzäune registriert und eine Anzeige wegen Sachbeschädigung aufgenommen. (dpa/jW)