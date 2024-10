BASE-Chef: Pläne der Union gefährden Endlagersuche

Berlin. Die Ankündigungen der Union zum Wiedereinstieg in die Atomkraft gefährden offenbar das laufende Suchverfahren für ein Endlager. Eine Reaktivierung »mit den dann neu entstehenden Abfällen würde das Verfahren sicher belasten«, sagte der Präsident des Bundesamts für die Sicherheit nuklearer Entsorgung (BASE), Christian Kühn, am Montag in Berlin. CDU und CSU fordern seit dem Abschalten der letzten deutschen Atomkraftwerke im April 2023 eine Reaktivierung alter Meiler. Doch die Kosten für jede Kilowattstunde liegen deutlich über denen von Strom aus erneuerbaren Energieträgern. (dpa/jW)