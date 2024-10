China kündigt Sonderanleihen an

Beijing. Der chinesische Finanzminister Lan Foan hat die Ausgabe »spezieller Staatsanleihen« angekündigt. Beijing werde diese Staatsanleihen ausgeben, »um den großen staatlichen Geschäftsbanken zu helfen, ihr Kernkapital wieder aufzufüllen, ihre Risikoresistenz und Kreditvergabefähigkeit zu verbessern und die Entwicklung der Realwirtschaft besser zu fördern«, sagte Lan bei einer Pressekonferenz am Sonnabend. Die Volksrepublik werde in den nächsten drei Monaten umgerechnet fast 300 Milliarden Euro für Sonderanleihen bereitstellen. Weiter kündigte er eine Anhebung der Schuldenobergrenze für Kommunalverwaltungen an. (AFP/jW)