Biden-Besuch soll nachgeholt werden

Washington. US-Präsident Joseph Biden will seinen Deutschland-Besuch wahrscheinlich schon kommende Woche nachholen. Nach Informationen von Spiegel und dpa gibt es Planungen für Treffen mit Kanzler Olaf Scholz und Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier in Berlin am Freitag. Eine offizielle Bestätigung dafür fehlt bislang.

Bidens Reise war ursprünglich für den vergangenen Freitag und Sonnabend geplant, wurde aber kurzfristig wegen eines Hurrikans in den USA abgesagt. Ebenso abgesagt wurde ein Treffen der »Ukraine-Kontaktgruppe« auf dem US-Stützpunkt Ramstein in Rheinland-Pfalz. (dpa/jW)