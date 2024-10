Bergleute in Pakistan getötet

Islamabad. Bei einem Angriff in der pakistanischen Provinz Belutschistan sind nach Polizeiangaben 20 Bergarbeiter getötet worden. Dutzende Bewaffnete hätten am Donnerstag die Unterkünfte der Arbeiter belagert und diese eine halbe Stunde lang beschossen, teilte die Polizei am Freitag mit. Dabei hätten sie auch Raketenwerfer und Granaten eingesetzt. Die Herkunft der Bergleute blieb zunächst unklar. In der Region sind unter anderem chinesische Unternehmen tätig. In Belutschistan kämpfen seit Jahrzehnten sowohl separatistische Gruppen gegen die Armee. Auch Islamisten wie die pakistanischen Taliban sind dort aktiv. (AFP/jW)