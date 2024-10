Ölanlage auf Krim brennt weiter

Simferopol. Das Feuer auf einer von der Ukraine angegriffenen Ölanlage auf der Halbinsel Krim ist örtlichen Behörden zufolge auch nach fünf Tagen noch nicht vollständig gelöscht. Die Feuerwehr befinde sich weiter vor Ort, teilte Regionalchef Igor Tkatschenko am Freitag im Onlinedienst Telegram mit. ­Allerdings habe sich die Situation stabilisiert und sei »vollständig unter Kontrolle«. Die Ukraine hatte das Ölterminal in der Stadt Feodossija am Montag angegriffen. (AFP/jW)