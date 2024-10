NGO meldet Hungerkrise im Sudan

Nairobi. Die Organisation »Ärzte ohne Grenzen« ist alarmiert über das Ausmaß des Hungers in weiten Teilen Sudans, insbesondere in der Region Darfur. Bei der Untersuchung von 30.000 Kindern im Flüchtlingslager Samsam in Norddarfur sowie in Nyala in Süddarfur sei bei mehr als 30 Prozent der Kinder akute Unterernährung festgestellt worden, sagte Nothilfekoordinatorin Claire San Filippo am Freitag in Nairobi: »Wir sprechen nicht von einem Notfall – wir sprechen von einem Alptraum.« Im Sudan kämpfen seit April 2023 Armeechef Abdel Fattah Al-Burhan und sein früherer Stellvertreter Mohammed Hamdan Daglo um die Macht. (dpa/jW)