Lindner doch für mehr Neuverschuldung

Berlin. »Der Staat muss ohne Zweifel mehr investieren«, sagte Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) auf einer Tagung des Handwerksverbands am Freitag. Sein Ministerium bestätigte zudem Berichte, denen zufolge im nächsten Jahr 5,2 Milliarden Euro mehr Schulden gemacht werden könnten. Laut Spiegel will Lindner davon Gebrauch machen. Die bestehende Finanzierungslücke von zwölf Milliarden Euro in seinem Etatentwurf lasse sich damit aber nicht schließen. (Reuters/jW)