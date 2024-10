Post erhöht Paketpreise für Geschäftskunden

Bonn. Wegen »gestiegener Personalkosten« und »Investitionen« in ihr Logistiknetzwerk erhöht die Post ihre Paketpreise für Geschäftskunden, so das Unternehmen am Freitag. Die »Preisanpassung« begann bereits zum ersten Oktober, erfolge aber, wegen der »unterschiedlichen vertragsindividuellen Laufzeiten« in Wellen, erklärte eine Sprecherin. Die Paketpreise für Privatkunden seien nicht betroffen. (AFP/jW)