KfW mobilisiert Milliarden »Wagniskapital«

Berlin. Bis 2030 werden rund zwölf Milliarden Euro »Wagniskapital« für Startups in der BRD zur Verfügung gestellt. Eine entsprechende Absichtserklärung unterschrieb die staatliche Förderbank KfW mit den Geldgebern, darunter die Deutsche Bank und Blackrock, bei einem »Startup-Gipfel« am Freitag. Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) sagte: »Nur wenn es uns gelingt, mehr privates Kapital zu mobilisieren, werden wir zusätzliches Wachstum schaffen.« Ein Bericht über die Wettbewerbsfähigkeit der EU des ehemaligen Vorsitzenden der EZB hatte den »Mangel an Wagniskapital« als Konkurrenznachteil gegenüber den USA und China ausgemacht. (dpa/jW)