Italienische Lager in Albanien fertig

Tirana. Mit mehreren Monaten Verspätung sollen die italienischen Aufnahmezentren für Asylsuchende in Albanien ihre Arbeit aufnehmen. »Die beiden Zentren sind ab heute bereit und einsatzfähig«, sagte Italiens Botschafter in Albanien, Fabrizio Bucci, bei einem Besuch der Einrichtungen in Shëngjin und Gjadër. Es blieb jedoch zunächst unklar, wann die ersten im Mittelmeer von italienischen Behörden abgefangenen Asylsuchenden dort eintreffen werden. In den beiden Einrichtungen sollen Zehntausende Menschen pro Jahr untergebracht werden. (dpa/jW)