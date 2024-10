Bendlerblock soll ausgebaut werden

Berlin. Der Dienstsitz des Bundesverteidigungsministeriums in Berlin, der sogenannte Bendlerblock, wird für mehr als 400 Millionen Euro ausgebaut. Das geht aus Unterlagen des Bundesamtes für Bauwesen und Raumordnung hervor. Demnach soll der westliche Teil des weitläufigen Komplexes im Stadtteil Tiergarten bebaut werden, auf dem sich im Moment unter anderem ein Paradeplatz, der für Gelöbnisse der Bundeswehr genutzt wird, und ein Hubschrauberlandeplatz befinden. Zudem sollen Außenanlagen neu gestaltet werden. Der Kostenrahmen wird mit 416,2 Millionen Euro angegeben. Das Vorhaben befindet sich noch in einer frühen Phase. Die Entwürfe der für die Teilnahme am Wettbewerb ausgewählten Büros sollen im Oktober 2025 präsentiert werden. Die Büros müssen sich einer Sicherheitsüberprüfung unterziehen. (dpa/jW)