Israel weist UN-Bericht zu Kriegführung zurück

Genf. Israel hat einen Bericht der UN-Untersuchungskommission zu seiner Kriegführung scharf zurückgewiesen. Darin wird unter anderem der Vorwurf erhoben, dass Israel gezielt das Gesundheitssystem im Gazastreifen zerstören wolle. Das Dokument sei ein »weiterer eklatanter Versuch« der Untersuchungskommission, »die Existenz des Staates Israel zu delegitimieren und sein Recht zum Schutz seiner Bevölkerung zu behindern, während die Verbrechen von Terrororganisationen verschleiert werden«, erklärte die israelische Vertretung bei der UNO in Genf am Freitag. In dem Tags zuvor veröffentlichten Bericht wird den israelischen Streitkräften außerdem vorgeworfen, absichtlich medizinisches Personal zu töten und zu foltern, medizinische Fahrzeuge zu beschießen und die Erlaubnis für Patienten, den belagerten Gazastreifen zu verlassen, zu beschränken. (AFP/jW)