Australien und China beenden Handelsstreit

Vientiane. China und Australien haben ihre Handelsstreitigkeiten endgültig beigelegt. Beijing habe angekündigt, sein Embargo gegen die Lieferung australischer Langusten aufzuheben, so Premier Anthony Albanese am Donnerstag nach einem Treffen mit Chinas Regierungschef Li Qiang in Laos. Langusten sind das letzte wichtige australische Produkt, das noch von den chinesischen Sanktionen betroffen ist. China ist Australiens wichtigster Handelspartner. Allerdings war der Handel über Jahre von Einfuhrbeschränkungen auf zahlreiche Produkte beeinträchtigt. Beijing hatte mit Zöllen auf eine Reihe von gegen China gerichtete aus­tralische Maßnahmen reagiert. (AFP/jW)