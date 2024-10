Mercedes und BMW schwächeln in China

Stuttgart/München. Am Donnerstag beklagte Mercedes im Vergleich zum Vorjahresquartal bei Autoverkäufen einen Rückgang von drei, BMW von sogar 13 Prozent. Bei beiden Konzernen waren besonders die Rückgänge in China ausschlaggebend. Während der Absatz von Mercedes dort um 13 Prozent sank, musste BMW aufgrund eines Minus von 29 Prozent seine gesamte Wachstumsprognose revidieren. Die Abhängigkeit der deutschen Autokonzerne von China bleibt hoch. Letzte Woche hat die EU Zölle auf Autoimporte aus China beschlossen, die auch hiesige Hersteller treffen werden. Beijing sanktionierte daraufhin Branntweinexporte und kündigte an, weitere Maßnahmen zu prüfen. (dpa/Reuters/jW)