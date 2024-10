Höchstwert bei Firmenpleiten seit 2010

Halle. Die Zahl der Firmenpleiten in der BRD ist im dritten Quartal 2024 auf ein Rekordniveau angestiegen. Von Juli bis September meldeten 3.991 Unternehmen Insolvenz an, so das Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung Halle am Donnerstag. Der Wert lag nur 80 Pleiten unter dem Höchstwert von 2010, als die weltweite Finanzkrise auch in Europa drastische Folgen hatte. Schuld allein ist nicht die aktuelle Rezession, sondern auch ein Nachholeffekt der Pandemie. (AFP/jW)