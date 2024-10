FDP: Neue Initiative für Koalitionsaustritt

Neu-Isenburg. An der FDP-Basis wird erneut ein Versuch unternommen, die Partei durch Mitgliederbeschluss zum Austritt aus der Koalition im Bund zu bewegen. Ulf Kasimir, Vorsitzender der FDP im hessischen Neu-Isenburg, und das Kreisvorstandsmitglied Susann Guber bitten seit Mittwoch auf einer Internetseite um entsprechende Unterstützungsschreiben. Ein Mitgliederentscheid muss von mehr als fünf Prozent der Mitglieder gefordert werden. Die Lage sei so, »dass wir uns Sorgen über die zukünftige Existenz der Liberalen in Deutschland machen«, heißt es in dem Aufruf. (dpa/jW)