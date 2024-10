Weltweit hungern 733 Millionen Menschen

Berlin. Weltweit sind 733 Millionen Menschen von Hunger betroffen. Das teilte die Welthungerhilfe bei der Vorstellung ihres neuen Welthunger-Index am Donnerstag in Berlin mit. Am stärksten betroffen seien demnach Subsahara-Afrika sowie Südasien. Marlehn Thieme, Präsidentin der Welthungerhilfe, bezeichnete es als »inakzeptabel, dass die Weltgemeinschaft ihrer Verpflichtung, den Hunger zu beenden, nicht ausreichend nachkommt«. Globale Krisen hätten »unmittelbare Auswirkungen mit schwerwiegenden Folgen für die Ernährungslage der Familien«. Die Werte des Index werden auf der Grundlage einer Formel aus vier Indikatoren berechnet: Unterernährung, Wachstumsverzögerung bei Kindern, Auszehrung bei Kindern und Kindersterblichkeit. (dpa/jW)