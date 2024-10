Carolabrücke: Abriss dauert bis Jahresende

Dresden. Der Abriss des eingestürzten Teils der Dresdner Carolabrücke dauert laut der Stadt Dresden voraussichtlich bis zum Jahresende. Dabei soll das Material recycelt werden. Dazu wird es in einer mobilen Brechanlage im Bereich der Baustelle zerkleinert und dann abtransportiert, hieß es am Donnerstag. In den kommenden Tagen soll ein Brückenstück in der Elbe von Land aus abgetragen werden, um den Durchfluss zu verbessern. Ein Teil der Brücke war in der Nacht zum 11. September eingestürzt. Als Schwachstelle wurden korrodierte Spannglieder ausgemacht. Unklar ist, ob die anderen Brückenzüge erhalten werden können. (dpa/jW)