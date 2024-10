Faeser will Grenzkontrollen aufrechterhalten

Luxemburg. Bundesinnenministerin Nancy Faeser will die deutschen Grenzkontrollen aufrechterhalten, bis es »europäische Lösungen« gibt. »Wir wollen die irreguläre Migration weiter zurückdrängen, Schleuser stoppen, aber auch den Kriminellen das Handwerk legen und die Islamisten frühzeitig erkennen«, sagte die SPD-Politikerin am Donnerstag am Rande eines Treffens der EU-Innenminister in Luxemburg. Andere Nachbarstaaten hätten auch wieder Grenzkontrollen eingerichtet. Man werde diese in Deutschland so lange vornehmen müssen, bis es europäische Lösungen gebe, die Außengrenzen stärker zu schützen. (dpa/jW)