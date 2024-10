EU-Kommission: Ausschuss winkt Kandidaten durch

Strasbourg. Im EU-Parlament haben alle Kandidaten für die nächste EU-Kommission unter Ursula von der Leyen (CDU) eine erste Hürde genommen. Der Justizausschuss stellte bei keinem der Amtsanwärter finanzielle Interessenkonflikte fest, wie das Parlament in Strasbourg am Donnerstag mitteilte. Abgeordnete von Grünen und Linken kritisierten, es gebe »noch zahlreiche offene Fragen«, so etwa Sergey Lagodinsky (Grüne). Zusammen mit weiteren Abgeordneten verließ er nach eigenen Angaben »aus Protest« den Sitzungsraum. Er warf den Konservativen und Liberalen im Parlament vor, über mögliche Interessenkonflikte hinwegzusehen, »um ihre eigenen Kandidaten zu retten«. (AFP/jW)