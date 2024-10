China kritisiert Aussagen von Taiwans Präsidenten

Beijing. China hat Äußerungen aus Taiwan am Donnerstag scharf zurückgewiesen. Präsident Lai Ching-te hatte in Taipeh anlässlich des »Nationalfeiertags« erklärt, sich einer »Annexion« der selbstverwalteten Insel widersetzen zu wollen. China habe »kein Recht, Taiwan zu vertreten«. Angereist waren drei Mitglieder des US-Kongresses sowie Vertreter einiger der zwölf Staaten, die diplomatische Beziehungen zu Taiwan unterhalten. Lais Rede habe seine »finstere Absicht« offenbart, »die Spannungen in der Straße von Taiwan aus politischem Eigeninteresse eskalieren zu lassen«, erklärte dazu Chinas Außenamtssprecherin Mao Ning. (AFP/jW)