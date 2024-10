BRICS-Gipfel in Russland mit UN-Generalsekretär

Moskau. Die Staats- und Regierungschefs von 24 Ländern werden am BRICS-Gipfel in diesem Monat in Russland teilnehmen. Auch UN-Generalsekretär António Guterres werde sich an dem Treffen beteiligen, sagte Juri Uschakow, außenpolitischer Berater von Russlands Präsident Wladimir Putin, am Donnerstag. Der Gipfel könne zum größten außenpolitischen Ereignis werden, das jemals in Russland stattgefunden habe. Der Gipfel in der Stadt Kasan beginnt demnach am 22. Oktober mit informellen Treffen und läuft dann bis zum 24. Oktober. Es wird erwartet, dass der chinesische Präsident Xi Jinping ebenso teilnehmen wird wie sein iranischer Kollege Massud Peseschkian. Auch der türkische Präsident Recep Tayyip Erdoğan wird erwartet, nachdem die Türkei eine BRICS-Mitgliedschaft beantragt hat. Putin werde »ungefähr« 20 bilaterale Treffen haben, sagte Uschakow. (AFP/jW)